Oostenrijkse langlaufer ver boven de sneeuwgrens

We hadden het in juni in het beursweekboek al over de stratosferische klim van de Oostenrijkse honderdjarige obligatie, als illustratie van de beleggershonger naar alles wat nog een beetje rendeert in de tijden van de Grote Nul. Bloomberg becijfert dat intussen meer dan 15.000 miljard schuldpapier minder dan nul rendeert. In België is de tienjaarsrente intussen gezakt tot minus 0,26 procent.