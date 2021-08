Oprukkende deltavariant baart beleggers zorgen

Goedemorgen. We gaan het laatste kwart van de zomermaanden in. De aandelenmarkten beleefden tot dusver een rustige zomerrally, maar voor vandaag ziet het er iets minder uit. Daar zit niet de ongemeen snelle herovering van Afghanistan door de Taliban tussen, wel een andere macht die oprukt: de deltavariant.

In Japan stijgt het aantal nieuwe besmettingen snel. De Nikkei 225 verliest 1,7 procent en de yen, een traditionele vluchthaven, stijgt in waarde. De beurs van Hongkong staat 0,7 procent in de min, terwijl Shanghai wel licht hoger noteert.

De economische cijfers die de Volksrepubliek vanmorgen publiceerde, waren nochtans over de hele lijn een tegenvaller. Van kleinhandelsverkoop over industriële productie tot stadsinvesteringen, alle data bleven onder de verwachtingen. Een trend die alleen zal verergeren volgens economen, gezien de strengere beperkingen die worden opgelegd.

De industriële productie in China vertraagde in juli tot een groeicijfer van 6,4 procent van 8,3 procent in juni. De verwachting stond op 7,8 procent groei. Voor de kleinhandelsverkopen was 11,5 procent groei verwacht; het werd 8,5 procent in juli na nog 12,1 procent in juni.