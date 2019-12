Optimistische Trump stuurt beurzen hoger

UCB heeft in de fase 3-studie 'BE SURE' goede resultaten geboekt met bimekizumab voor de behandeling van volwassenen die kampen met matige tot erge psoriasis. Alle primaire en secundaire eindpunten werden bereikt, klinkt het in een persbericht, wat betekent dat het middel goed werkt. Na 16 weken was er minstens 90 procent verbetering.

In het BE SURE-onderzoek werd bimekizumab vergeleken met het bestaande middel Humira (adalimumab) van AbbVie. Het is het derde fase-onderzoek met bimekizumab sinds oktober dat positieve resultaten oplevert na 'BE VIVID' en 'BE READY'. De volledige resultaten van 'BE SURE' zullen volgend jaar worden voorgesteld op een wetenschappelijk congres.