Opverende yuan damt beursverliezen in

Even meegeven dat de meest rondtourende van alle Belgische bedrijven, Argenx , volgende week dinsdag te gast is op de biotechconferentie van Wedbush Securities in New York. De presentatie van CEO Tim Van Hauwermeiren kan om 10.55 uur lokale tijd, 16.55 uur onze tijd, live via webcast gevolgd worden via de site van de Gentse biotechnologiegroep.