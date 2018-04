AB InBev drukt Bel20 neer

De Amerikaanse beurzen gingen met twee procent gevoelig onderuit in de laatste uurtjes handelen van de vorige beursweek. De averij elders blijkt voorlopig mee te vallen want de Aziatische beurzen stijgen momenteel. De Nikkei in Tokio lijkt te gaan afsluiten met een winst van meer dan 0,7 procent. De beurs van Hong Kong doet het dubbel zo goed, en die van Shenzhen blijft stabiel. De nachtelijke handel in futures wijst op bescheiden herstel in New York later vandaag en een even bescheiden dipje in Europa vanaf de openingsbel om 9u.