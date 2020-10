Econocom hakt in omzetprognose

We pikken nog even de resultaten van Econocom op die gisteren nabeurs binnenliepen. De omzetontwikkeling valt daarin zwaar tegen. In de eerste negen maanden daalden de verkopen met 12,5 procent tot 1,83 miljard euro. Begin september had Econocom nog gewag gemaakt van een verbetering in alle divisies, en stelde het bedrijf een omzetkrimp van maximum 6 procent voorop voor het hele jaar. In de eerste jaarhelft was de omzet 13 procent gezakt. Het slikt die omzetprognose dus opnieuw in en gaat nu van een trend in lijn met de eerste negen maanden.