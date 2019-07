Orange Belgium trapt drukke cijferdag af

De resultaten van Orange Belgium zijn er. En die ogen goed: de omzet steeg een kleine 2 procent 318,9 miljoen. Dat is iets minder dan verhoopt: analisten rekenden gemiddeld op 323,5 miljoen.

Positief is echter dat de brutobedrijfswinst, wat de operator in de betere gobbledygook EBITDAaL noemt, sterker dan verwacht stijgt: met 18 procent naar 78,9 miljoen euro. Hier rekenden analisten slechts op 68 miljoen. Een deel van dat verschil lijkt te liggen in de rugwind van 4 miljoen euro die de groep vermeldt, dankzij 'seizoenseffecten in reclame en IT'. We mogen er dus vanuit gaan dat die rugwind niet recurrent is.

Schermvullende weergave ©rv

Opvallend: de telecomoperator meldt dat de kabelactiviteit over het eerste halfjaar operationeel 1,3 miljoen winst draaide, terwijl er in het eerste kwartaal nog 1,1 miljoen verlies was. Ergo: de kabel was over het tweede kwartaal voor het eerst rendabel. Voor zijn televisie- en internetbundel LOVE strikte Orange Belgium 16.000 nieuwe klanten, wat het totaal sinds de lancering op 216.000 brengt. Dat is iets minder dan de 20.000 waar analisten op rekenden.

Ondanks de beter dan verwachte winst handhaaft CEO Michael Trabbia de prognoses voor heel 2019: een kleine omzetgroei en een brutobedrijfswinst tussen 285 en 305 miljoen euro.