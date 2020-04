Rémy Cointreau ziet omzet 55 procent zakken

Rémy Cointreau verwacht in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar (van april tot eind juni) een omzetdaling tussen 50 en 55 procent. De maker van Cointreau en andere geestrijke dranken ziet de vraag zowel in de VS als in Europa terugvallen. En in China ziet Rémy Cointreau groothandelaars hun voorraden opgebruiken.