Goedemorgen! De naadloos in een nieuwjaarsrally overgegane eindejaarsrally laat Wall Street het ene record na het andere optekenen. In Europa staat in Frankfurt de DAX met 13.526 punten op een zucht van het record van 23 januari 2018: 13.559 punten. Idem voor de Parijse CAC40 : daar dateert het 'jongste' slotrecord - 6.168 punten - nog van 1 juni 2007 en dat is met 6.100 punten eindelijk in zicht.