Pauze in eindejaarsrally houdt aan

Proximus was met een koersdaling van 1,84 procent gisteren de op een na grootste daler in de Bel20 . Toch hoeft de nieuwe CEO Guillaume Boutin zich niet geviseerd te voelen. De grootste daler met een duik van 1,86 procent was... aartsrivaal Telenet . De nummers één en twee van de Belgische telecom lijken beide te lijden te hebben onder de opmars van het nummer drie, Orange Belgium.