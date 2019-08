Peking laat munt tot laagste peil sinds 2008 zakken

Deze afspraken mag u rood omcirkelen in agenda deze week:

Vreet de lage rente aan KBC

Donderdag is het uitkijken of KBC standhoudt in de lagerenteomgeving en of er na de aankondiging van de sluiting van kantoren en managementlagen nog ingrepen staan gepland. De bank is dankzij haar verzekeringstak en de activiteiten buiten de eurozone erg gediversifieerd. Toch vrezen analisten dat KBC ondanks hogere inkomsten een lagere winst zal rapporteren.

Kon Ageas zich staande houden in de storm?

De verzekeraar Ageas komt woensdag voorbeurs met cijfers. Analisten verwachten een stijging van de nettowinst in het eerste halfjaar met 22 procent naar 541 miljoen euro. Daarin zit een positieve impact van de Britse rekenrente van 20 miljoen euro en een eenmalig belastingvoordeel in China van 50 miljoen. De solvabiliteit moet verder verbeteren. Voorts is het afwachten wat de impact van de voorjaarsstormen zal zijn. Analisten verwachten ook dat Ageas weer een inkoopprogramma van eigen aandelen zal aankondigen.

Wat brengt Bpost?

Woensdag, na de slotbel, publiceert Bpost zijn resultaten. De markt rekent op een omzetgroei van 2,2 procent naar 930 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 144,7 miljoen (+3,2%). De bedrijfswinst (ebit) zou 19 procent kelderen naar 84,9 miljoen euro. Het is uitkijken of er beterschap is bij de Amerikaanse probleemdochter Radial, of de crash van de brievenpost (-9,2% in het tweede kwartaal) aanhoudt, en of de prijsdruk bij het pakjesvervoer voortduurt.

Drukt de brexit de groei van de Britse economie?

Londen publiceert vrijdag cijfers over de groei van de Britse economie in het tweede kwartaal. Economen voorspellen een nulgroei, tegenover 0,5 procent groei in het eerste kwartaal.