Peking ontketent verkoopgolf in Chinese techreuzen

Als u dit jaar nog geen storting hebt gedaan in uw pensioenspaarfonds of -verzekering kan dat nog tot 31 december. Een storting tot 990 euro levert een fiscaal voordeel op van 30 procent of maximaal 297 euro. Een grotere storting tot 1.270 euro levert een belastingvermindering op van 25 procent of maximaal 317,50 euro.

De bijna 1,7 miljoen Belgen met een pensioenspaarfonds hadden eind vorig jaar een spaarpot van gemiddeld 12.734 euro. De verschillen zijn zeer groot, want sommige landgenoten sparen nog maar één jaar en anderen al meer dan 30 jaar.