Trump duwt beurzen diep in het rood

'We zijn zeer fier dat Proximus voor het derde jaar op rij zijn binnenlandse omzet en winst doet groeien', zei CEO Dominique Leroy op de persconferentie over de jaarcijfers. 'En dat in een moeilijke markt. Er is het wegvallen van de roaminginkomsten en de verplichte registratie van prepaid-klanten die de omzet van de mobiele telefonie drukt. En de concurrentie van Orange, Telenet en Voo in mobiel, breedband en tv is afgelopen jaar toegenomen.'

Daarnaast ziet Proximus zijn klanten almaar meer de shift maken van spraak naar data. De telecomgroep voelt dat want traditioneel haalt ze veel omzet uit spraak en sms. Een vijfde van de gesprekken gebeurt ondertussen via internet, bij texting - via apps, als Whatsapp en Messenger - bijna een derde.

Schermvullende weergave ©BELGA

Het gemiddelde volume data zat afgelopen jaar 70 procent in de lift. Elke twee jaar is er een verdubbeling. De tv-kijker schuift op van lineair naar niet-lineair kijken. En van het breedbeeld naar de app en mobiel. Ondanks die factoren en trends slaagde Proximus er in klanten te winnen voor internet, tv en mobiele telefonie. 'En dat is nog altijd het eerste waar ik naar kijk', zei Leroy.