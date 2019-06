Politieke onrust weegt op Hongkongse beurs

Na 497 rondes, heeft de veiling van 5G-licenties in Duitsland de overheid liefst 6,55 miljard euro opgebracht. Of omgekeerd, de telecomoperatoren moeten 6,55 miljard euro neerleggen. Sommige experts - en ook de telecomoperatoren zelf - vinden dat dure licenties de broodnodige investeringen in 5G in de weg staan.