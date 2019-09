Politieke risico’s wegen op beurzen

De Amerikaanse sportschoenenproducent Nike realiseerde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst per aandeel van 86 cent, een pak beter dan verwacht (70). De omzet ging 7,2 procent de hoogte in tot 10,7 miljard dollar, ook beter dan verwacht (10,4 miljard).

Zorgen over de impact van de handelsoorlog en van invoertarieven op kleding en schoenen blijken ongegrond. Liefst een vierde van de producten van Nike worden in China gemaakt, maar een groot deel daarvan wordt ook in China verkocht. Bovendien heeft Nike een deel van de productie verhuisd naar Vietnam. De omzet in China groeide in het eerste kwartaal met 22 procent, ook dat beter was dan verwacht (+17%).