Potentieel vaccin duwt beurzen hoger

Leasinvest Real Estate heeft in het eerste kwartaal een EPRA-winst geboekt van 7,3 miljoen euro. Dat is merkelijk minder dan een jaar eerder, toen 9,7 miljoen euro in boeken verscheen. Per aandeel daalde de winst van 1,63 tot 1,23 euro. De daling is volgens het bedrijf ‘grotendeels te wijten aan een tijdseffect’. De huurinkomsten kwamen lager uit dan een jaar geleden, onder meer omdat Oostenrijkse huurders wegens de Covid-19-maatregelen geen huur hoeven te betalen. Voorts zijn de vastgoedkosten gestegen en werden enkele retailpanden afgewaardeerd.

De bezettingsgraad is licht gedaald, van 90,46 procent naar 89,02 procent. Dat dit cijfer niet hoger is, is vooral te wijten aan de geplande renovaties op het EBBC-park in Luxemburg. Een aantal gesprekken met potentiële huurders is door de coronacrisis ook ‘on hold’ gezet.

De schuldgraad van Leasinvest in gestegen van 54,78 procent naar 56,63 euro.