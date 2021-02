Powell stelt beurzen gerust

Goedemorgen! De Amerikaanse beurzen openden gisteren duidelijk in het rood. De verliezen milderden echter na de speech van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, voor het Amerikaanse Congres. Hij zei zich nog geen zorgen te maken over de oplopende inflatie. Een hint aan beleggers dat het einde van de extreme stimulus nog niet voor vandaag of morgen zal zijn. De Dow Jones en de S&P500 klommen zelfs helemaal uit het rood. Ze sloten respectievelijk vlak en 0,1 procent in de plus.