Powell stelt beurzen gerust

In New York sloot Facebook met een verlies van 4 procent. Het socialemediabedrijf liet weten dat de update van het besturingssysteem van de iPhone zijn reclame-inkomsten gevoelig zal aantasten, wat merkbaar zal zijn in zijn derdekwartaalresultaten.

De versie 14.5 van iOS, die eind april werd gelanceerd, vraagt de eigenaar van de smartphone of hij een gedownloade app wel of niet toestemming wil geven om zijn onlinegedrag buiten de app te volgen. Als hij of zij weigert, kan de app geen data meer verzamelen over zijn of haar surfgedrag of over zijn of haar gebruik van andere apps.