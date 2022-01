Powell stelt beurzen gerust

Dinsdag keerde in New York opnieuw het tij tijdens de handelsdag. De indexen vertrokken in het rood, maar eindigden mooi in de plus. Met dank aan Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. Hij beloofde in de Amerikaanse senaat het nodige te doen om de hoge inflatie de kop in te drukken, maar zei ook dat het afbouwen van de balans van de Fed pas later in 2022 zal gebeuren. Het kan 2, 3 tot 4 rentevergaderingen kosten vooraleer daarrond een besluit kan worden genomen.