Powell zet beurzen op winst

'Apes Together Strong' is een bekend gezegde op het Redditforum Wallstreetbets en sommige gebruikers nemen dat nogal serieus. Want de Reddits lijken gul te geven aan fondsen zoals The Dian Fossey Gorilla Fund. 'Het aantal donaties is boven de 350.000 dollar gestegen in minder dan een week', zegt de organisatie. 'We danken deze nieuwe donoren voor hun bijdragen aan het succes van onze missie, want door gorilla's te redden, redden we de wereld.'