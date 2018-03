Prostaatkankertest doet MDxHealth opveren

De Aziatische beurzen laten vanmorgen een gemengd beeld zien. De beurs van Tokio is 0,9 procent lager gesloten. Het vertrouwen kreeg een deuk nadat uit twee enquêtes bleek dat de populariteit van premier Shinzo Abe naar een dieptepunt is gezakt. De Japanners zijn boos over een schandaal rond vriendjespolitiek. Vorige week gaf het ministerie van Financiën toe dat het geknoeid had met documenten voor de verkoop van staatsgronden tegen een sterk verlaagde prijs aan iemand die banden had met Abe’s echtgenote. Abe ontkende maandag opnieuw dat hij of zijn echtgenote betrokken waren bij de landverkoop en riep het ministerie op een diepgaand onderzoek in te stellen.