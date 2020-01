Proximus en Solvay zetten Bel20 de rem op

De gunstige resultaten zijn mede te danken aan de heropleving van de inkomsten uit effectenhandel. Deze tak droeg bij aan de recordomzet van de zakenbank en zag de divisiewinst met 48 procent toenemen tot 2,9 miljard dollar. Opvallend was de sterke prestatie van de obligatiehandel, want de omzet uit deze handel steeg met 86 procent tot 3,4 miljard dollar. Daarmee was deze veel hoger dan de 2,61 miljard die beurskenners voorzagen.

Dimon stelt daarnaast dat Joe Sixpack er sterk voor blijft staan. 'De Amerikaanse consument bevindt zich in een sterke positie. Dat zien we terug in onze consumentenactiviteiten, want het aantal deposito's groeide met 5 procent. Daarnaast sloten meer consumenten zich bij ons aan in nieuwe en bestaande markten. Voorts zagen we de kracht van de consument ook terug in de verkopen via betaalkaarten, deze klommen tijdens de feestdagen met 10 procent.'