Proximus presteert lauw

De winst bij de grootste luchtvaartmaatschappij in Europa valt scherp terug met 25 procent tot 754 miljoen euro. De daling ligt in lijn met de analistenverwachting. Vooral op de korte afstandvluchten heeft Lufthansa last van verschroeiende concurrentie met low-costmaatschappijen. De lange-afstandvluchten en de zakenvluchten houden wel stand. Een opmerkelijke terugval is er ook in de winstgevendheid bij de cargo-afdeling. Die valt met 88 procent terug op kwartaalbasis.