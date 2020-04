Proximus trapt gehavend 'couponnetjesseizoen' af

Het was niet helemaal onverwacht , maar toch verblufte Netflix gisterenavond nog. De wereldmarktleider in comakijken strikte vorige kwartaal bijna 16 miljoen nieuwe abonnees , een record.

Maar CEO Reed Hastings temperde op de teleconferentie wel de verwachtingen. Een groot deel van dat verbluffende cijfer is vooruitgeschoven groei. Met andere woorden: in het derde en vierde kwartaal zal de groei lager zijn. Want: wie in volle lockdown niet kan aangezet worden tot comakijken, zal ook niet meteen daarna gecharmeerd worden door de series van Reed Hastings.