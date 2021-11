Rally in Japan dankzij 'pro-stimulus'-kieszege

Terwijl de G20-klimaattop in Glasgow dit weekend volop in de aandacht stond, boekte ook 's werelds grootste olieproducent recordcijfers. De Saoedische oliereus Aramco meldde zondag dat het zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbelde naar 114,1 miljard riyal, omgerekend zo'n 26 miljard euro. De aandelen van de staatsoliemaatschappij die nu bijna twee jaar geleden naar de beurs kwam, gingen naar een record in Riyad waar de beurzen in het weekend geopend zijn.

'In tegenstelling tot Amerikaanse oliereuzen mondt die recordwinst niet echt uit in concrete dividenden', schrijft Bank of America in een rapport. 'De dividendpolitiek blijft zeer vaag. Het verdere koersverloop zal in sterke mate afhangen van de mate waarin Aramco de uitkeringen kan opdrijven'.