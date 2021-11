Rally zet zich voort ondanks tapering

'Euphoria, foverever till the end of time. From now on, only you and I, we're going u-u-u-u-u-up', zingt Loreen in haar nummer Ephoria. Een nummer van een tijdje geleden, maar je hoort het nog altijd op de radio. En ook op de beurs is het actueel, want ondanks dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) onlangs aankondigde de ongekende monetaire stimulus af te bouwen gaat ook de beurs almaar hoger en hoger.