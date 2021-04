Recordboete Alibaba weegt op Chinese tech

In een reactie kruipt Alibaba, het bedrijf van de in ongenade gevallen miljardair Jack Ma, door het stof voor Peking . 'Alibaba zou zijn groei nooit gerealiseerd hebben zonder gezonde overheidsregulering. Daar zijn we dankbaar en respectvol voor'.

Alibaba zelf herstelt in Hong Kong 8 procent in de hoop dat het bedrijf nu weer op een betere voetje staat in Peking, maar elders op de beurzen in het Verre Oosten is er wel verlies. De Chinese beurzen koersen zo'n 1,5 procent lager, voor Hong Kong is er 1 procent verlies.