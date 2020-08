'Recordcijfers voor verzekeringspoot KBC'

Bovendien heeft KBC-CEO Johan Thijs voor meer dan 90 procent van de verwachte kredietverliezen over heel 2020 in het eerste halfjaar provisies aangelegd, zodat de tweede helft op dat vlak een stuk rustiger moet worden. Bovendien is volgens haar een andere belangrijke factor, de kostendiscipline, niét eenmalig. 'We verwachten dat KBC op dat vlak blijft verbazen, met een strategische review in het derde kwartaal', luidt het.

Er was wat ontgoocheling bij beleggers dat KBC pas in februari een update zal geven over de dividendpolitiek, maar de analiste verwacht gelet op de sterke kapitaalbuffers geen verrassingen. 'We denken dat KBC eerst het over 2019 opgespaarde dividend zal uitkeren, over boekjaar 2020 rekenen we op 55 procent van de nettowinst en vanaf 2021 60 procent'.