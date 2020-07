Recticel beklinkt dubbele deal

Co.Br.Ha , de bierbrouwer die in Brussel de dubbele titelhouder is van nominaal het duurste aandeel (2.900 euro) en van de meest boeiende bedrijfsnaam op typografisch vlak, publiceerde nabeurs eindelijk de resultaten over 2019. De omzet van de brouwer van Primus steeg met 2,4 procent tot 107,8 miljoen euro, terwijl het biervolume met 1,7 procent afnam. In België had de moedermaatschappij van Brouwerij Haacht af te rekenen met sterke marktconcurrentie, maar buiten België groeide de omzet met 10,1 procent.