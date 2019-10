Recticel geeft winstwaarschuwing

Schuimrubberproducent Recticel verwacht over 2019 een daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 5 à 10 procent. Eerder ging Recticel uit van een vergelijkbare ebitda als in 2018. Recticel wijt het alarm aan het trager dan verwachte margeherstel in de isolatiebusiness, in vergelijking met de eerste helft van 2019.

In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 293,6 miljoen euro, een daling met 6,5 procent. Over de eerste negen maanden van het jaar lagen de verkopen op 924,1 miljoen euro, 7,3 procent minder dan over dezelfde periode een jaar terug.

Recticel schrijft de omzetdaling toe aan de neergang van de automarkt. In isolatie waren de volumes sterk, maar woog de forse concurrentie op de marges. 'We zijn wel tevreden over de terugkeer naar groei in de matrasdivisie', zegt CEO Olivier Chapelle.

De nettoschuld kwam eind september uit op 237,2 miljoen euro, tegenover 261,3 miljoen euro eind juni. 'De schulden dalen dankzij de lagere vaste kosten', zegt Chapelle.