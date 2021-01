Redditmanie doet beurzen beven

Goedemorgen. Het predicaat maakt in de huidige tijden misschien niet meer zo veel indruk, maar wat we meemaken is ongezien. Retailtraders verenigen zich en doen in de krochten van de markt meerdere aandelen met duizelingwekkende percentages stijgen. Na GameStop waren gisteren ook cinemagroep AMC, videotheekketen Blockbuster en hoofdtelefoonproducent Koss aan de beurt.

Die frenzy zet druk op meer 'mainstream' activa. Hefboomfondsen verkopen immers winstposities om hun belegerde shortposities af te dekken. Nasdaq (-3%) en S&P500 (-2,6%) beleefden hun slechtste dag sinds oktober. De Fed waarschuwde voor een lang economisch herstelpad maar liet zijn beleid ongewijzigd.

Apple was ondanks sterke cijfers voorzichtig in zijn outlook en viel nabeurs terug. Tesla rapporteerde een lager dan verwachte winst en een recordomzet. Een gemengde zak die beleggers teleustelt. Facebook waarschuwde dan weer voor 'significante onzekerheden' in 2021 doelend op toegenomen regelgeving.

In Zuid-Kora vielen ook de winstcijfers van Samsung tegen. Aziatische beurzen volgen de negatieve tred in Europa en de VS en verliezen tot 2 procent. De dollar versterkt.