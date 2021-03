Renteklim houdt beurzen onder de knoet

In maart is de activiteit van de Chinese maakindustrie flink toegenomen. Dat was enigszins verwacht na de ‘Nieuwjaarsmaand’ februari, al bleven toen op vraag van Peking meer fabrieken draaien dan andere jaren. De werknemers werd gevraagd zoveel mogelijk op post te blijven om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden.

De groei in maart was zelfs nog sterker in de dienstensector. Daar steeg de PMI tot 56,3 van 51,4 in februari. Na maanden aarzelen lijken de Chinese consumenten eindelijk weer meer uit te geven.