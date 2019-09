Rentes schieten wereldwijd hoger

Gisteren schoot de Duitse tienjaarsrente naar het hoogste peil in 4 weken door speculaties over een begrotingsstimulus. In Duitsland heerst nu de discussie of de overheid het begrotingstekort moet laten oplopen om de economie een impuls te geven. Diezelfde discussie wordt ook in Amerika gevoerd. Ook in Amerika steeg de tienjaarsrente gisteren naar het hoogste niveau in twee weken.