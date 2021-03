Rentevrees doet techaandelen beven

Ekopak is gespecialiseerd in waterbesparing en -recyclage bij bedrijven. Het wil ze helpen hun waterfactuur te drukken door in te zetten op de besparing, het hergebruik en de recyclage van water. In 2019 had het installaties in elf landen en telde het 700 klanten, van wie 400 in België. Coucke kwam in 2019 aan boord bij Ekopak. Hij verwierf toen 49 procent van de aandelen. De rest is in de handen van CEO Pieter Loose, een ingenieur die Ekopak in 2013 overnam van zijn schoonvader.