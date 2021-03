Rentezorgen terug op beurzen

Goedemorgen! De Amerikaanse beuren sloten gisteren fors hoger af. De Nasdaq won zelfs 3 procent dankzij een kalmerende Amerikaanse tienjaarsrente en door het optimisme over het stimuluspakket van de Amerikaanse president Joe Biden. Maar vandaag lijkt het optimisme weer plaats te maken voor bezorgdheid over de klimmende Amerikaanse langetermijnrente.

Een andere mogelijke verklaring voor het negatieve sentiment is dat de Chinese overheid zich zorgen zegt te maken over het 'zeepbelgevaar' in andere landen. De afgelopen maanden zijn de waarderingen op de beurs stevig opgelopen, waardoor er steeds meer stemmen hoorbaar zijn die voor een forse correctie waarschuwen.