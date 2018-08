Resultaten VGP, Umicore zonder dividend

De Amerikaanse centraal bankiers blazen vandaag verzamelen in de Rocky Mountains. In het plaatsje Jackson, in de Amerikaanse staat Wyoming, begint vandaag het jaarlijkse economisch symposium van de regionale centrale bank van Kansas City. Daar wisselen de centraal bankiers in een idyllisch kader van gedachten over de marsrichting van het monetair beleid.

Traditiegetrouw staat een toespraak van de Fed-voorzitter op het programma. De voorbije jaren was dat niet veel soeps, maar analisten hopen in de toespraak van Jerome Powell hints over het toekomstig beleid te ontwaren.

De hamvraag is of Powell zijn monetair beleid afstemt op de rest van de wereld of louter kijkt naar het wel en wee van het thuisfront. Geen irrelevante kwestie want beleidsacties van de Fed veroorzaken rimpelingen over de hele aardbol. De stijging van de dollar veroorzaakte de voorbije weken heel wat beroering in de groeimarkten. Denk maar aan de teloorgang van de lira.

Als Powell zijn voorganger Janet Yellen achterna gaat, ontziet hij de groeimarkten en stelt hij een renteverhoging desnoods wat uit. In het andere geval kiest hij voor een 'America First'-beleid. Dan heeft hij lak aan wat in de rest van de wereld gebeurt en schoeit hij het monetair beleid op een Amerikaanse leest.

Dat het als belegger wel degelijk loont om de jamboree in het oog houden, bewees ECB-voorzitter Mario Draghi. In augustus 2014 maakte hij met een enkel zinnetje duidelijk hoe bezorgd hij wel was over de lage inflatie in de eurozone. Enkele maanden later haalde Draghi de intussen beruchte 'bazooka' boven: de massale opkoop van staats- en bedrijfsschulden met vers gedrukt geld.

Duizenden miljarden later is de realiteit helemaal anders. De globale economie is hersteld en verschillende centrale banken zijn begonnen aan een reeks van renteverhogingen. De Fed trok de rente dit jaar al twee keer op. Rentestanden geven aan dat de markt voor dit jaar nog twee verhogingen verwacht. De basisrente van de Fed bedraagt momenteel 2 procent.