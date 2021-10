Resultatentrein trekt beurzen hoger

Het lopende kwartaal kan het beste ooit worden, voorspelt de streamingreus die verwijst naar de Zuid-Koreaanse hitserie Squid Game in zijn brief aan de aandeelhouders. 'Een ongelofelijke 142 miljoen huishoudens keken wereldwijd naar deze serie in de eerste vier weken van de release. Het is onze nummer één in alle markten, ook de VS.'