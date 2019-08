Reumamiddel Galapagos stap dichter bij Europese lancering

Goedemorgen! We beginnen aan de laatste dag van deze beursweek. Daarover kunnen we veel zeggen, maar in ieder geval niet dat het een saaie was. Dinsdag klommen de beurzen flink hoger nadat bekend was geworden dat een deel van de nieuwe heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs had aangekondigd worden uitgesteld tot 15 december. Maar woensdag sloeg bij beleggers de angst om het hart toen een belangrijke recessie-indicator alarm sloeg. De tienjaarsrente dook onder de tweejaarsrente, een fenomeen dat vaak een voorbode is van een recessie.