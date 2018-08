'Risico op vierde telecomspeler ingeprijsd'

Vandaag is het recht op een interimdividend onthecht van het aandeel van de Nederlandse bank . Op 14 augustus, volgende dinsdag wordt er bruto 24 eurocent per aandeel uitbetaald (netto 16,8 eurocent). Daardoor start het aandeel met een achterstand van 1,87 procent aan de eerste beursdag van de week. Door de hoge weging van beide bankaandelen (ook KBC) in de Bel20 zal dat de index ook wat hinderen, althans in de vroege handel.