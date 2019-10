Rode beurzen door oplopende spanningen tussen VS en China

De Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing heeft in derde kwartaal 63 toestellen voor de burgerluchtvaart geleverd. Dat is amper een derde van een jaar eerder, toen 190 jets werden opgeleverd.

In september ging het slecht om 26 commerciële vliegtuigen tegen 87 een jaar eerder. In de eerste negen maanden halveert het leveringsvolume tot 302 toestellen.

Boeing zit in moeilijkheden doordat alle toestellen van het type 737 MAX wereldwijd aan de grond staan na twee opeenvolgende crashes kort na het opstijgen. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de toestellen – na een update van de software – weer zullen mogen vliegen. Het is onwaarschijnlijk dat een testvlucht die tot certificering moet leiden, vóór eind november plaatsvindt.

Opvallend is dat Boeing in september wel een bestelling kreeg voor een 737 MAX, maar dan wel in zakenjetversie. Het is de eerste bestelling voor het toestel sinds juni, toen IAG, de groep boven British Airways, het voornemen bekendmaakte 200 exemplaren van de 737 MAX te kopen.