Europese beurzen stevig in het rood

Beleggers kijken vandaag vooral naar de toestand van het ondernemersvertrouwen in Japan, de eurozone en de VS.

Het Japanse Tankan-rapport is een driemaandelijkse rondvraag die de centrale bank uitvoert bij bedrijven. Vanmorgen vroeg bleek al dat het vertrouwen van de grote Japanse bedrijven voor het tweede kwartaal op rij is verslechterd. De Tankan-index zakte van 24 tot 21. Economen rekenden volgens Bloomberg op 22.

De ondernemers in de eurozone zouden echter even optimistisch zijn gebleven als in mei. Voor de indicator van de aankoopdirecteurs verwacht Bloomberg een stabilisering op 55 punten. Een cijfer boven 50 wijst op groei.

Beleggers in Brussel dienen er rekening mee te houden dat Gimv vandaag zonder coupon noteert. Het dividend van de investeringsmaatschappij over het voorbije boekjaar bedraagt 2,50 euro bruto per aandeel. Ook Sipef noteert ex dividend. De plantagegroep keert 1,60 euro bruto uit per aandeel.