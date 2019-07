Rode koersborden in Azië

De nieuwe Griekse regering van premier Kyriakos Mitsotakis laat er geen gras over groeien. Amper tien dagen na de verkiezingen is ze erin geslaagd om 2,5 miljard euro op te halen op de kapitaalmarkten. Griekenland plaatste een obligatie met een looptijd van 7 jaar en moest daarop een rente bieden van 1,9 procent. Dat is naar Griekse maatstaven een absolute bodemrente. De plaatsing was een klinkend succes: de vraag naar het Griekse schatkistpapier was liefst 6 keer groter dan het aanbod.