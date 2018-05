Rudi Mariën stapt in snel tempo uit Biocartis

Het nieuws rond Biocartis was nabeurs, het laat geen twijfel dat de stukken tegen een korting op de slotkoers van gisteren (13 euro) zullen geplaatst worden. Een forse korting was er bij de stevige kapitaalronde van de specialist in kankertherapie Celyad , waardoor het aandeel donderdag in de late handel nog 13 procent tuimelde. Enkele grote beleggers tekenden in aan 22,30 euro per stuk. Ter vergelijking: bij de beursgang op Nasdaq, twee jaren geleden in volle celtherapiehype, lag de intekenprijs nog op goed 60 euro per aandeel.