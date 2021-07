S&P boekt zesde slotrecord op rij

In Dublin is Ryanair de ster van de dag met een koerswinst van 3,5 procent. Topman Michael O' Leary blikt zelfzeker vooruit op de zomermaanden. In een interview met Bloomberg spreekt hij over een stevig herstel van het vliegverkeer in de zomermaanden. De lagekostenmaatschappij verwacht in juli en augustus 9 miljoen passagiers te vervoeren, vergeleken met 5 miljoen in juni en slechts 1,7 miljoen in mei. 'We zien een zeer sterk boekingsherstel voor plezierreizen naar bestemmingen in Spanje, Griekenland en Italië', zei O'Leary.