Let wel: de beursgang is geen klassieke operatie waar ook kleine beleggers welkom zijn, maar verloopt via een private plaatsing van 1 tot 11 oktober bij grote beleggers tegen 23 à 28 euro per aandeel. Doel is 575 miljoen op te halen, onder meer om schulden af te lossen. Die schulden belopen nu een stevige 4,3 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda).