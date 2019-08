Sipef duikt in rode cijfers

Plantagroep Sipef heeft over de eerste zes maanden van het jaar een nettoverlies gedraaid van 5,2 miljoen dollar. Over dezelfde periode vorig jaar was er nog een winst van 24,7 miljoen dollar. De zogeheten brutowinst (omzet minus kosten van verkopen) verschrompelde met 69 procent van 46,6 miljoen dollar naar 14,3 miljoen dollar.