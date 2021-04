Sipef ziet productievolumes stevig groeien

In Brussel krijgen we pas volgende week het zwaartepunt in de stroom aan kwartaalupdates. Zo meteen mogen we wel Biocartis verwachten. De Mechelse medtechspeler werkt met wisselend succes aan de internationale uitrol van zijn minilab Idylla en de bijhorende 'cartridges'. Een test voor darmkanker in dat minilabo werd eergisteren nog ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.