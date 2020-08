PostNL vervoert kwart meer pakjes

Eén dag voor Bpost, publiceert PostNL sterke kwartaalresultaten met dank aan de boost in pakjesleveringen als gevolg van de lockdowns. PostNL realiseerde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst (ebit) van 54 miljoen euro, tegenover 39 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. De volumegroei in pakjes lag in het tweede kwartaal op 24,8 procent. De pakjesdivisie droeg voor 60 miljoen euro ebit bij, dubbel zoveel als vorig jaar. Het briefvolume stortte daarentegen met 16,2 procent in, in het tweede kwartaal, vooral door het stopzetten van commerciële acties door het bedrijven.