Softbank koopt in bulk zichzelf, de rest volgt

Fagron , de specialist in apothekersbereidingen, krikte over boekjaar 2018 de omzet 9 procent op naar 472 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) trok 4 procent hoger naar 99 miljoen euro. Beide cijfers liggen perfect in de verwachtingen van zowel beurshuis Degroof Petercam als de consensus die informatieleverancier Bloomberg bijhoudt.

Netto ligt het resultaten wel iets onder de verwachtingen, met een krimp van 9 procent naar 42,9 miljoen euro of 0,59 euro per aandeel. Exclusief een schikking die Fagron in het eerste kwartaal trof met de vroegere eigenaars van het Amerikaanse JCB, komt de nettowinst echter in lijn met de verwachtingen uit.