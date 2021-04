Softe Fed helpt heropeningsrally een handje

We krijgen een nieuw macrocijfer in de vorm van de Duitse fabrieksbestellingen. Zowat alle indicatoren wezen in april al op een sterke economische opleving. In de VS krijgen we een inkijk in de werkloosheidsaanvragen van vorige week. We krijgen ook kwartaalupdates van onder meer Constellation Brands, de bottelaar en de verdeler van het biermerk met de meest beladen naam ... Corona! Ook Asos en Bang & Olufsen komen met voorlopige cijfers.